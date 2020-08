Reims-Lilla 0-1

E' stata una rete siglata da Jonathan Bamba a decidere il match tra Lilla e Reims. In un confronto che ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, il momento chiave è arrivato al 32° minuto quando Bamba ha trovato la chiave per sbloccare la gara. Quel gol, in buona sostanza, ha consentito al Lilla di imporsi ma soprattutto di incamerare l'intera posta in palio. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0.



Da segnalare l’assist di Burak Yilmaz, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila del Lilla, Mike Maignan è stato poco impegnato, non subendo nessun tiro nello specchio della porta nel corso di tutto il match.



Nella sconfitta del Reims, Predrag Rajkovic oltre al gol subito è comunque stato poco impegnato: solo 2 parate nel corso di tutto il match. Molto agonismo in campo con 5 cartellini gialli in totale: di cui 4 per il Reims e 1 per il Lilla.



Nonostante il risultato, match tutto sommato in equilibrio. Il Reims ha avuto un maggior possesso palla (50%), mentre il Lilla ha prevalso per numero di tiri totali (10-4) e ha battuto più calci d'angolo (2-1).



Abdelhamid (Reims) è stato il migliore per numero di passaggi completati (85), superando in questa speciale classifica anche Botman, il più preciso nelle fila del Lilla (69). Il giocatore del Reims ha avuto la meglio anche nel dato relativo ai passaggi effettuati nella trequarti avversaria (3-2).



Jonathan Bamba è stato il giocatore che ha tirato di più per il Lilla: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Lilla, il difensore Sven Botman è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (12) perdendone soltanto due, e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (56%). Il difensore Yunis Abdelhamid è stato invece il più efficace nelle fila del Reims con 9 contrasti vinti a dispetto dei 18 effettuati in totale.





Reims (4-1-4-1 ): P.Rajkovic, D.Maresic, G.Konan, W.Faes, Y.Abdelhamid (Cap.), M.Munetsi, Moreto Cassamã, M.Cafaro, X.Chavalerin, D.Kutesa, E.Touré. All: David Guion

A disposizione: A.Zeneli, Y.Diouf, K.Sierhuis, F.Hornby, A.Donis, Valon Berisha, T.Dingome, F.Doucouré, T.De Smet.

Cambi: V.Berisha <-> M.Munetsi (31'), A.Donis <-> M.Cafaro (60'), A.Zeneli <-> D.Kutesa (60'), K.Sierhuis <-> M.Moro Cassamã (76')



Lilla (4-4-2 ): M.Maignan, S.Botman, M.Zeki Çelik, D.Bradaric, José Fonte (Cap.), J.Ikoné, J.Bamba, B.André, Xeka, B.Yilmaz, J.David. All: Christophe Galtier

A disposizione: Y.Yazici , J.Pied, I.Lihadji, T.Weah, C.Niasse, L.Chevalier, Tiago Djaló, Luiz Araújo, B.Soumaré.

Cambi: L.de Araújo Guimarães Neto <-> J.David (69'), T.Weah <-> B.Yilmaz (79'), Y.Yazici <-> J.Ikoné (79'), J.Pied <-> M.Zeki Çelik (87')



Reti: 32' Bamba.

Ammonizioni: M.Zeki Çelik, W.Faes, F.Hornby, X.Chavalerin, P.Rajkovic



Stadio: Stade Auguste-Delaune

Arbitro: Stéphanie Frappart