St Etienne-Lorient 2-0

Tre punti portati a casa senza subire reti ed evitando di arrivare a giocare un finale di partita che avrebbe potuto riservare sgradite sorprese. Il St Etienne ha risolto la pratica contro il Lorient con un 2-0 che ha visto la squadra di Puel sbloccare il match al19' con il gol di Hamouma. Forte dell'1-0 acquisito, il St Etienne ha cercato di premere sull'acceleratore alla ricerca del gol della tranquillità. Dall'altra parte però c'è stata un minimo di battaglia con il Lorient che ha provato a ribattere colpo su colpo ma che non ha trovato il gol che avrebbe potuto raccontarci un finale diverso. Un'altra realizzazione di Hamouma al 51' ha spento definitivamente la speranza di rimonta del Lorient.

Nel corso del match il Lorient non ha creato grandi pericoli alla porta di Jessy Moulin poco impegnato: ha effettuato una sola parata.



A conferma del risultato finale, il St Etienne ha avuto un maggior possesso palla (52%), e ha effettuato più tiri (13-6). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (2-5).



Timothée Kolodziejczak (St Etienne) è stato il migliore per numero di passaggi completati (58), superando anche Fabien Lemoine, il più preciso nelle fila del Lorient (52). Lemoine è riuscito ad effettuare un numero maggiore di passaggi nella trequarti avversaria (8 contro 2 del suo avversario).



Romain Hamouma è stato il giocatore che ha tirato di più per il St Etienne: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Lorient è stato Adrian Grbic a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel St Etienne, il difensore Yvann Maçon è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 15 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (57%). Il centrocampista Laurent Abergel è stato invece il più efficace nelle fila del Lorient con 10 contrasti vinti (18 effettuati in totale).





St Etienne (4-2-3-1 ): J.Moulin, Y.Maçon, M.Debuchy (Cap.), W.Fofana, T.Kolodziejczak, Y.Neyou, A.Aouchiche, A.Nordin, D.Bouanga, M.Camara, R.Hamouma. All: Claude Puel

A disposizione: K.Monnet-Paquet, M.Rivera, Y.M'Vila, S.Sow, L.Gourna-Douath, J.Krasso, A.Dioussé, S.Bajic, B.Benkhedim.

Cambi: Y.M'Vila <-> D.Bouanga (71'), M.Rivera <-> Y.Neyou (71'), K.Monnet-Paquet <-> R.Hamouma (72'), J.Krasso <-> A.Nordin (82')



Lorient (4-3-3 ): P.Nardi, J.Laporte, J.Morel, V.Le Goff, H.Mendes, L.Abergel, F.Lemoine (Cap.), E.Le Fée, A.Grbic, Q.Boisgard, Y.Wissa. All: Christophe Pelissier

A disposizione: T.Fontaine, M.Dreyer, S.Diarra, F.Wadja, S.Marveaux, U.Bozok, P.Hamel, J.Hergault, M.Saunier.

Cambi: U.Bozok <-> A.Grbic (58'), P.Hamel <-> E.Le Fée (58'), S.Diarra <-> Y.Wissa (74'), S.Marveaux <-> F.Lemoine (86')



Reti: 19' Hamouma, 51' Hamouma.

Ammonizioni: Y.Neyou, W.Fofana, E.Le Fée



Stadio: Stade Geoffroy-Guichard

Arbitro: Florent Batta