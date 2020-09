Il club parigino ha confermato tre nuovi casi di positività al Coronavirus dopo i test effettuati sulla squadra. E' l'Equipe a svelare i nomi dei giocatori: si tratta di Navas, Icardi e Marquinhos. In particolare i primi due erano stati a contatto, a Ibiza, con Neymar, Paredes e Di Maria, risultati positivi e ora in quarantena

Dopo Neymar, Paredes e Di Maria, altri tre casi di positività al Coronavirus sono stati riscontrati al Paris Saint Germain. Il club, attraverso una nota sul profilo ufficiale di Twitter, aveva comunicato i risultati dei test a cui si sono sottoposti i calciatori confermando la positività di altri tre componenti della squadra, senza rivelarne i nomi. Secondo quanto riporta l'Equipe si tratta di Marquinhos, Navas e Icardi. Sia il portiere che l'attaccante avevano incontrato a Ibiza proprio i tre risultati positivi e l'esito degli esami non ha fatto che confermare il timore già presente in casa parigina. Tutti i 6 giocatori, dunque, sono stati messi in isolamento e il club ha avviato tutte le procedure prescritte dal protocollo.

Al momento la gara di campionato contro il Lens prevista per il prossimo 10 settembre è a forte rischio anche se non è stata ancora rinviata. Ma è a rischio anche il big match del 13 settembre contro il Marsiglia. Infatti, il regolamento della Ligue 1 prevede che con 4 o più casi di positività al COVID-19 la partita possa essere rinviata.