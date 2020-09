L'ex giocatore della Roma, arrivato da due giorni a Parigi, subito in campo da titolare nella sconfitta contro il Marsiglia: per la squadra di Tuchel secondo ko consecutivo in Ligue 1. Decide il match una rete di Thauvin. Nel finale di gara rissa tra giocatori, espulsi in cinque: Kurzawa, Paredes, Amavi, Neymar, Benedetto

