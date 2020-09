Rennes-Monaco 2-1

Lo svantaggio iniziale non ha spaventato più di tanto il Rennes di Julien Stéphan che è riuscito a capovolgere l'esito del match giocato contro il Monaco. Per la squadra capitanata da Ben Yedder il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla tristezza causata da una sicura sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Rennes. Stéphan decide di schierare la sua squadra con un 4141; Monaco che risponde con un 433 e come detto sono proprio gli uomini di Kovac a passare per primi al 28° minuto di gioco. Le cose però non sono andate nel verso giusto dopo il vantaggio acquisito. Il Rennes infatti alza il pressing, guadagna campo e si presenta sempre più spesso in area avversaria anche se ogni tanto offre il fianco al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E' Truffert a firmare la rete del definitvo sorpasso. Il finale premia il Rennes che si impone per 2-1



Il Monaco è riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Wissam Ben Yedder al 28°, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-0. Il Rennes ha risposto nel secondo con il gol al 81° minuto di Steven Nzonzi, prima della rete finale che ha chiuso la partita nei minuti di recupero.



Nei 2 gol del Rennes risolutivi gli assist forniti da Martin Terrier e Truffert.



A conferma del punteggio finale, il Rennes ha avuto un maggior possesso palla (58%). In parità il numero dei tiri totali (14)e di quelli nello specchio della porta (3). Il Monaco ha battuto, invece, più calci d’angolo (10-9).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (524-336): si sono distinti Nayef Aguerd (90), Nzonzi (73) e Benjamin Bourigeaud (73). Per gli ospiti, Badiashile Mukinayi è stato il giocatore più preciso con 47 passaggi riusciti.



Martin Terrier nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Rennes con 5 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Monaco è stato Wissam Ben Yedder a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Rennes, il centrocampista Terrier è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 12 totali). Per la stessa statistica, nelle fila del Monaco, si è distinto il difensore Benoit Badiashile Mukinayi con 7 contrasti vinti.







Rennes: R.Salin, N.Aguerd, Hamari Traoré, D.Da Silva (Cap.), Faitout Maouassa, E.Camavinga, Raphinha, M.Terrier, S.Nzonzi, B.Bourigeaud, S.Guirassy. All: Julien Stéphan

A disposizione: A.Truffert, G.Rutter, B.Soppy, P.Bonet, A.Hunou, J.Martin, F.Tait, J.Gelin, R.Del Castillo.

Cambi: A.Truffert <-> C.Maouassa (41'), R.Del Castillo <-> R.Dias Belloli (58'), J.Martin <-> B.Bourigeaud (80'), F.Tait <-> E.Camavinga (80')



Monaco: B.Lecomte, A.Disasi, B.Badiashile Mukinayi, D.Sidibé, R.Aguilar, C.Fàbregas, A.Tchouameni, Y.Fofana, S.Diop, W.Ben Yedder (Cap.), K.Volland. All: Niko Kovac

A disposizione: Gelson Martins, F.Ballo-Toure, W.Geubbels, R.Majecki, S.Jovetic, E.Matazo, G.Maripán, H.Onyekuru, E.Millot.

Cambi: W.Geubbels <-> C.Fàbregas (72'), H.Onyekuru <-> W.Ben Yedder (83'), G.Batalha Martins <-> K.Volland (89'), G.Maripán <-> S.Diop (93')



Reti: 28' Ben Yedder (Monaco), 81' Nzonzi (Rennes), 92' Truffert (Rennes).

Ammonizioni: M.Terrier, A.Disasi, W.Geubbels



Stadio: Roazhon Park

Arbitro: Jerome Miguelgorry