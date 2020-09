Marsiglia-Lilla 1-1

Il pareggio che a fine gara ha portato in dote un punto a testa è arrivato quando mancavano davvero pochi minuti al fischio finale (85° minuto). E' stato Valère Germain a realizzare il punto del definitivo pareggio salvando da una sconfitta l'Olympique Marsiglia contro il Lilla. Il match è terminato sul risultato di 1-1. La rincorsa di chi doveva inseguire nel punteggio era iniziata al 47' quando si era momentaneamente spezzato l'equilibrio di inizio gara. Poi come detto, Valère Germain ha trovato il pertugio giusto portando in dote alla sua squadra un buon punto.



Dopo un primo tempo senza reti, il Lilla è riuscito a passare in vantaggio nei primi 10 minuti del secondo tempo grazie al gol di Luiz Araújo, l'Olympique Marsiglia è però riuscita a replicare pareggiando l'incontro e chiudendo il risultato con Germain.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: 6 parate per Steve Mandanda (Olympique Marsiglia), mentre Mike Maignan (Lilla) ha effettuato una sola parata.



Per il Lilla l'assist è stato effettuato da Jonathan Bamba, mentre nell'Olympique Marsiglia il passaggio decisivo per il gol è di Morgan Sanson. Nessuna espulsione nelle due squadre, ma molto agonismo in campo con 6 cartellini gialli in totale (3 per parte).



Nonostante il risultato finale di parità, l'Olympique Marsiglia ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (56%) e ha battuto più calci d'angolo (5-4). Il Lilla ha avuto la meglio nel numero dei tiri totali (14-11).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (383-295): si sono distinti Duje Caleta-Car (59) e Valentin Rongier (48). Per gli ospiti, José Fonte è stato il giocatore più preciso con 44 passaggi riusciti.



Darío Benedetto nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Olympique Marsiglia con 3 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Lilla è stato Luiz Araújo a provarci con maggiore insistenza concludendo 6 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nell'Olympique Marsiglia, il difensore Hiroki Sakai è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 15 totali). Il centrocampista Benjamin André è stato invece il più efficace nelle fila del Lilla con 12 contrasti vinti (21 effettuati in totale).







Olympique Marsiglia: S.Mandanda (Cap.), H.Sakai, D.Caleta-Car, Y.Nagatomo, Á.González, V.Rongier, F.Thauvin, B.Kamara, D.Payet, M.Sanson, D.Benedetto. All: André Villas-Boas

A disposizione: Y.Pelé, N.Radonjic, M.Lopez, V.Germain, M.Aké, L.Balerdi, B.Sarr, P.Gueye, K.Strootman.

Cambi: B.Sarr <-> Y.Nagatomo (60'), V.Germain <-> F.Thauvin (71'), P.Gueye <-> V.Rongier (71'), N.Radonjic <-> D.Payet (72')



Lilla: M.Maignan, M.Zeki Çelik, D.Bradaric, José Fonte (Cap.), S.Botman, B.André, Luiz Araújo, B.Soumaré, J.Bamba, J.David, B.Yilmaz. All: Christophe Galtier

A disposizione: Renato Sanches, J.Pied, J.Ikoné, Reinildo, L.Chevalier, T.Weah, I.Lihadji, Tiago Djaló, Y.Yazici.

Cambi: R.Mandava <-> D.Bradaric (65'), J.Ikoné <-> L.de Araújo Guimarães Neto (72'), R.Luz Sanches <-> B.Yilmaz (78'), T.Weah <-> J.David (78')



Reti: 47' Luiz Araújo (Lilla), 85' Germain (Olympique Marsiglia).

Ammonizioni: Y.Nagatomo, F.Thauvin, Á.González, B.André, D.Bradaric, R.Luz Sanches



Stadio: Stade Vélodrome

Arbitro: Hakim Ben El Hadj