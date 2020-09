Montpellier-Angers 4-1

Netta vittoria da parte del Montpellier che ha regolato in maniera decisamente agevole l'Angers. Lo scarto finale riflette le differenze che si sono viste in campo. Delort e soci hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco prodotta. Montpellier che si porta in vantaggio al 18° minuto e che continua a cercare di fare la partita in modo da non lasciar campo al rientro dell'Angers. Le emozioni si susseguono così come le reti. Al triplice fischio Montpellier che può festeggiare i tre punti conquistati grazie al successo per 4-1



Il Montpellier è riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Souquet al 18°, il pareggio dell'Angers è arrivato con Stéphane Bahoken al 25°. La rete di Delort, prima della fine del primo tempo, ha portato il risultato sul 2-1 per il Montpellier al 43°. Le due reti nel secondo tempo del Montpellier (Delort al 60° e Mollet al 86° minuto) hanno chiuso l'incontro.



Nel Montpellier, gli assist sono stati di un pimpante Gaetan Laborde (3), mentre Junior Sambia ha contribuito con uno. Il passaggio decisivo per la rete dell'Angers è stato di Angelo Fulgini. Oltre alle reti subite, il portiere dell'Angers (Paul Bernardoni) è stato impegnato severamente in almeno altre 6 occasioni.



Assieme al risultato finale, il Montpellier ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (51%), e ha battuto più calci d'angolo (3-6). In parità il numero dei tiri totali (14) e di quelli nello specchio della porta (9).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (438-425): si sono distinti Jordan Ferri (59) e Daniel Congré (55). Per gli ospiti, Ismael Traoré è stato il giocatore più preciso con 53 passaggi riusciti.



Andy Delort è stato il giocatore che ha tirato di più per il Montpellier: 6 volte di cui 4 nello specchio della porta. Per l'Angers è stato Ismael Traoré a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Montpellier, l'attaccante Delort è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (11 sui 20 totali). Il difensore Pierrick Capelle è stato invece il più efficace nelle fila dell'Angers con 8 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (9).







Montpellier: J.Omlin, D.Congré, Pedro Mendes, N.Cozza, D.Le Tallec, M.Ristic, A.Souquet, J.Ferri, A.Delort (Cap.), G.Laborde, T.Savanier. All: Michel Der Zakarian

A disposizione: Yun Il-Lok, J.Chotard, A.Oyongo, Junior Sambia, S.Mavididi, S.Benchama, K.Dolly, D.Bertaud, F.Mollet.

Cambi: S.Sambia <-> A.Souquet (45'), A.Oyongo <-> N.Cozza (68'), F.Mollet <-> D.Le Tallec (74'), J.Chotard <-> J.Ferri (84')



Angers: P.Bernardoni, I.Traoré (Cap.), A.Bamba, M.Pavlovic, P.Capelle, E.Ebosse, T.Mangani, A.Bobichon, A.Fulgini, L.Coulibaly, S.Bahoken. All: Stéphane Moulin

A disposizione: L.Butelle, V.Manceau, L.Diony, S.Thioub, R.Ait Nouri, Z.Ould Khaled, M.Ali-Cho, K.Boma.

Cambi: S.Thioub <-> L.Coulibaly (63'), R.Ait Nouri <-> E.Ebosse (63'), L.Diony <-> T.Mangani (74'), M.Ali-Cho <-> S.Bahoken (74')



Reti: 18' Souquet (Montpellier), 25' Bahoken (Angers), 43' Delort (Montpellier), 60' Delort (Montpellier), 86' Mollet (Montpellier).

Ammonizioni: D.Congré, A.Delort, A.Souquet, N.Cozza, E.Ebosse, S.Bahoken, M.Pavlovic



Stadio: Stade de la Mosson

Arbitro: Stéphanie Frappart