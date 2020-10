I due azzurri protagonisti di una simpatica gag sui canali social del Psg: il centrocampista abruzzese dà lezioni di francese e "bacchetta" scherzosamente l'ex Roma che ride di gusto. L'intesa in campo per ora è meglio di quella in classe

leggi anche

Neymar supera Ronaldo: i top bomber del Brasile

L'ex centrocampista del Pescara, in Ligue 1 dal 2013, si improvvisa insegnante mentre Florenzi, seduto a un tavolo, ascolta con il sorriso i consigli del suo nuovo compagno di squadra. Verratti usa un pennarello come una bacchetta e indica al connazionale un cartellino giallo, poi la figura di un pallone e la sagoma di un arbitro. Nonostante il "carton jalle" di Florenzi si pronunci in realtà "marque jaune" e Verratti lo bacchetti scherzosamente per questo, i due sorridono e si danno appuntamento alla prossima lezione. "On prend beaucoup l'habitude", ovvero "ci stiamo abituando", risponde Verratti. In attesa di perfezionare l'intesa in classe, i due sono sicuramente più avanti nella capacità di capirsi in campo, dove condividono oltre ai colori della Nazionale anche quelli del Psg.