Un tragico incidente è avvenuto allo stade du Moustoir di Lorient, nella regione francese della Bretagna. Secondo le prime ricostruzioni, pochi minuti dopo la fine della gara di Ligue 1 fra i padroni di casa e il Rennes, un giardiniere sarebbe stato travolto da una rampa di grosse lampade utilizzate per la luminoterapia del terreno di gioco. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 19. L’uomo (secondo Ouest-France un 38enne padre di 3 bambini) è stato immediatamente soccorso dai pompieri e dal personale medico presente allo stadio e successivamente, attorno alle 20, trasportato in condizioni critiche all’Ospedale di Scorff dove è deceduto. Due altri giardinieri, in stato di choc, hanno avuto bisogno di cure mediche. Il Lorient ha convocato una riunione d’urgenza col responsabile della sicurezza dello stadio mentre in queste ore un’inchiesta verrà aperta dalla polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.