Morto a 30 anni Maboulou: ha giocato in Ligue 1

Lutto nel calcio francese: a soli 30 anni è morto Christopher Maboulou , centrocampista francese con un trascorso in Ligue 1. Maboulou è stato colpito domenica da un infarto mentre giocava con gli amici a Montfermeil, la sua città natale alla periferia di Parigi. È stato il Bastia , il club che l'ha fatto esordire nel massimo campionato francese, a comunicare il decesso del giocatore con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Lo Sporting Club di Bastia ha appena appreso con tristezza della tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla famiglia, gli amici e i suoi cari tutto il club rivolge le più sincere condoglianze. Che riposi in pace".

La carriera di Maboulou

Maboulou ha cominciato a farsi spazio tra i professionisti con la maglia dello Chateauroux con cui esordisce in Ligue 2. Nel 2014 poi passa al Bastia, allora in Ligue 1, e riesce addirittura a segnare una doppietta all'esordio contro il Marsiglia, che era allenato da Bielsa. Due anni dopo si è trasferito al PAS Giannina, per poi rientrare in Francia al Nancy. In totale ha collezionato 29 presenze in Ligue 1 e 58 in Ligue 2.