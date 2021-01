Le più lunghe serie senza vittorie in Europa

1/7 ©Ansa

METODOLOGIA - Per le serie da record di partite senza vittorie abbiamo preso in considerazione i cinque principali campionati del ranking europeo, e considerato solo le serie di insuccessi in un unica stagione, o al massimo in stagioni consecutive. Lo Schalke (in foto l'esultanza dei giocatori) stava per eguagliare il record storico in Germania.



Ecco i dati nazione per nazione, in Serie A due squadre a pari merito.

LO SCHALKE TORNA AL SUCCESSO DOPO 1 ANNO