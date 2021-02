Jorge Sampaoli diventerà presto il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia. Le parti hanno raggiunto un accordo totale sui termini del contratto, adesso bisognerà capire quando Sampaoli potrà raggiungere la città francese. La data si deciderà in base agli impegni dell’Atletico Mineiro, la sua attuale squadra. Con ogni probabilità, se i brasiliani dovessero passare il turno in Copa Libertadores, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Per l’ex ct della nazionale argentina è pronto un contratto fino al 2023, che verrà firmato dopo che si sarà liberato dall’Atletico Mineiro, con cui è legato da una clausola rescissoria di 4,15 milioni di reais (pari a 636 mila euro).