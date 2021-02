L'Olympique Marsiglia ha pensato a Maurizio Sarri per la panchina. Dopo l'improvvisa rottura con Villas-Boas, il club francese ha fatto un tentativo per l'allenatore italiano. Un sondaggio, per valutare la disponibilità dell'ex Juventus, che però non ha avuto un esito positivo. Maurizio Sarri, infatti, non ha preso in considerazione quest'ipotesi e ha espresso la propria intenzione di ripartire solo nella prossima estate, ritornando in panchina soltanto a stagione non ancora iniziata. Un primo approccio negativo che non ha fermato la società del Marsiglia, che proverà ancora a convincere l'allenatore italiano ma con margini molto ridotti di riuscita proprio per quest'idea dell'ex Napoli di non entrare a campionato in corso. Tra gli acquisti effettuati dal club francese in questa sessione di mercato c'è Arkadiusz Milik, che ha avuto proprio Maurizio Sarri come primo allenatore nella sua esperienza italiana. I due hanno condiviso al Napoli due stagioni, che per il polacco sono state caratterizzate dagli infortuni.