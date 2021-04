Psg, Florenzi positivo al Covid-19

Il club francese ha annunciato la positività dell'esterno italiano. Anche Florenzi – come il compagno di squadra Verratti, positivo al Covid per la seconda volta – reduce dagli impegni con la Nazionale. Si trovava in isolamento precauzionale già da qualche giorno. Positivo anche un altro azzurro: Grifo del Friburgo

Dopo Marco Verratti, risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta nei giorni scorsi (aveva contratto il virus già a gennaio), un altro caso di coronavirus tra i calciatori del Paris Saint-Germain . Il club francese, infatti, ha annunciato la positività di Alessandro Florenzi : l’esterno italiano, come si legge nel comunicato ufficiale del Psg, "è in isolamento e rispetterà il protocollo sanitario appropriato. Il calciatore si trovava già in isolamento da qualche giorno in via precauzionale". Una positività che costringerà Florenzi – 29 presenze tra tutte le competizioni fino a questo momento della stagione – a saltare sicuramente l’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma il prossimo mercoledì, tra Bayern Monaco e Psg.

Anche Grifo è positivo

Norme Covid in Germania, niente Lituania per Grifo

Da Coverciano erano emerse le positività di 4 componenti dello staff azzurro, oltre a quelle di Leonardo Bonucci, Marco Verratti e appunto quella di Florenzi. A queste bisogna adesso aggiungere anche la positività di Vincenzo Grifo. Dalla Germania, infatti, è arrivata la notizia che il calciatore azzurro ha contratto il Coronavirus. A comunicarlo è il club tedesco con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi". Grifo, ricordiamo, non ha preso parte alla trasferta contro la Lituania proprio per via della restrizioni anti-Covid vigenti in Germania, che prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi, tra questi appunto anche la Lituania.