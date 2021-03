Niente trasferta nel Paese baltico per il calciatore, rientrato anzitempo al Friburgo: il motivo sono le restrizioni anti-Covid vigenti in Germania. Un suo viaggio in Lituania lo avrebbe costretto a un periodo di quarantena

Vincenzo Grifo non prenderà parte alla trasferta in Lituania, avversaria dell’Italia nella terza gara (mercoledì ore 20.45) valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Il calciatore del Friburgo è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale e già ha fatto ritorno al suo club di appartenenza a causa delle limitazioni attualmente vigenti in Germania in relazione alle persone provenienti dalla Lituania. Nessun infortunio, dunque, per Grifo, ma solo l’esigenza di evitare le misure anti-covid previste dalla Germania, che prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi, tra questi appunto anche la Lituania.