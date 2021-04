Torna da oggi in Italia la divisione delle regioni per fasce di rischio. Nove sono in rosso: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Undici in arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Rimane valido il divieto di spostamento tra regioni, se non per motivi di necessità

SCARICA L'AUTOCERTIFICAZIONE - NUOVO DECRETO, LE MISURE