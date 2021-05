Incredibile ultima giornata in Francia, nella quale si dovevano assegnare la maggiorparte dei verdetti. Il Lille vince 2-1 in casa dell'Angers e si laurea campione a spese del Psg, al quale non basta il 2-0 contro il Brest. Il Lione non riesce a superare il Monaco e va in Europa League, mentre il Nantes andrà allo spareggio contro il Tolosa, vincitrice dei playoff promozione in Ligue2