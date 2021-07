Nuova capigliatura per il calciatore brasiliano che stavolta ha optato per delle treccine bionde, in stile "tribale". Ma il fuoriclasse del Psg ci ha abituato negli anni a frequenti cambi di look, dai tempi del Santos alle stagioni al Barcellona: ecco alcuni dei tagli più "originali" di O Ney

NEYMAR "PRESENTA" IL SUO NUOVO TAGLIO DI CAPELLI: VIDEO