Debutto da dimenticare per Sebastian Otoa, difensore danese da gennaio al Genoa, rimasto in campo solo 22 minuti a Marassi prima del rosso diretto per fallo da ultimo uomo su Zaccagni. Non è però l'unico tra gli espulsi all'esordio in Serie A, precedenti che dal 2000 registrano ben 23 giocatori. Ne fanno parte un campione del mondo, due vincitori della Champions e alcune meteore del campionato italiano

