Slimani salva il Lione: è 1-1 con il Brest

Inizia con un punto la stagione dei ragazzi di Peter Bosz che faticano nell'esordio di campionato contro il Brest. Ospiti in vantaggio con Cardona e anche due volte vicini al raddoppio, poi nel secondo tempo entra Slimani e pareggia. Prima del triplice fischio decisivo Anthony Lopes, che evita la sconfitta dell'OL.

Solo un punto per il Lione all'esordio nella nuova stagione di Ligue 1. Dopo il pari della gara inaugurale tra Monaco e Nantes, finisce 1-1 anche la sfida della prima giornata tra la squadra del neo allenatore Peter Bosz e il Brest. Non il debutto sperato dall'ex Bayer Leverkusen. L'OL, dopo una buona occasione per Dembélé alla mezz’ora, va in svantaggio con un gran destro da fuori di Cardona, a segno contro il Lione anche nella passata stagione. E nella ripresa gli ospiti sfiorano anche due volte il raddoppio, prima di subire il pareggio sulla sponda di testa di Toko-Ekambi per Slimani, entrato in campo al 60esimo in un attacco che in estate ha visto la partenza di Memphis Depay direzione Barcellona. Ma tra Lione e Brest chi va davvero vicino al secondo gol nel finale sono ancora i biancorossi: provvidenziale Anthony Lopes che, al minuto 81, è reattivo ed evita il peggio sul colpo di testa di Mounié. L'ultimo brivido nell'altra area, quando Bizot respinge di piede una conclusione di Aouar: al Parc OL è 1-1.