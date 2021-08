Inizio complicatissimo per il Lille campione in carica, che va sotto 3-1 all'esordio sul campo del Metz: padroni di casa che rimangono in 10 e ospiti che riescono a rimontare nel finale grazie alle reti di Ikonè e di Burak Yilmaz, che firma il pareggio al 96'. Male il Bordeaux di Petkovic, che perde in casa contro il Clermon Foot all'esordio assoluto in Ligue 1, mentre il Nizza di Galtier è frenato sullo 0-0 dal Reims I GOL DELLA LIGUE 1 Condividi:

METZ-LILLE 3-3 (Highlights) 23’ Botman (L), 32’ Centonze (M), 41’ Udol (M), 52’ Centonze (M), 81’ Ikoné (L), 90+6’ Yilmaz (L) Metz (3-4-3): Oukidja; Bronn, Kouyaté, Udol; Centonze, Maiga, N’Doram, Delaine; Sabaly (58’ Fofana), Niane (71’ Joseph, 90’ Mikautadze), Pape Sarr. All.: Antonetti. Lille (4-4-2): Leo Jardim; Reinildo (77’ Lihadji), Botman, Fonte, Celik; Bamba, Yazici (60’ Ikoné), André, Sanches; Yilmaz, David (60’ Weah). All.: Gourvennec. Espulso: 56' Kouyatè (L) Il Lille può ringraziare Burak Yilmaz. I campioni in carica si rendono protagonisti insieme al Metz di un match folle. Apre le marcature Sven Botman del Lille dopo 23’ con un bel colpo di testa su calcio d’angolo. Poi la partita si ribalta: il Metz segna tre reti tra il 32' e il 52' e si porta sul momentaneo 3-1. La partita sembra aver preso una piega definitiva, ma l’espulsione di Kouyaté del Metz riapre tutto. Il Lille ritrova fiducia e ricomincia ad attaccare con più pressione: prima Celik segna il gol del momentaneo 3-2, annullato però per fuorigioco. Ci pensa Jonathan Ikoné a ridurre le distanze a meno di dieci minuti dal termine. E all’ultimo dei sei minuti di recupero, Burak Yilmaz si rende protagonista di un’azione personale che si conclude con il gol del definitivo 3-3. Inizio davvero complicato per i campioni in carica del Lille, che visto lo sviluppo del match possono ritenersi soddisfatti del pareggio ottenuto sul campo del Metz.

RENNES-LENS 1-1 13’ Sulemana (R), 19’ Fofana (L) Rennes (4-2-3-1): Gomis; Traore, Bade, Aguerd, Meling; Camavinga (69' Guirassy), Ugochukwu (86' Diouf); Bourigeaud (86' Del Castillo), Tait, Sulemana (58' Doku); Terrier (86' Abline). All.: Genesio. Lens (3-4-1-2): Leca; Boura, Wooh (86' Danso), Fortes; Machado (66' Frankowski), Fofana, Doucoure, Clauss; Kakuta (82' Cahuzac); Ganago (82' Jean); Banza (65' Sotoca). All.: Haise. La domenica si è aperta con il pareggio al Rohazon Park tra Rennes e Lens: dopo meno di un quarto d’ora apre le danze il nuovo acquisto del Rennes, Kamaldeen Sulemana, che al termine di un'accelerazione in contropiede ha concretizzato con un bel tiro di destro sul secondo palo del portiere. Pochi minuti dopo poi il Rennes butta via il vantaggio: Aguerd si complica le cose da solo in area di rigore, si fa rubare palla e Seko Fofana, su servizio di Banza, pareggia i conti per il definitivo 1-1.

NIZZA-REIMS 0-0 Nizza (4-4-2): Benitez; Atal (89' Lotomba), Todibo, Dante, Kamara (79' Bard); Da Cunha (63' Dolberg), Thuram-Ulien (79' Lemina), Rosario, Kluivert (79' Boudaoui); Ndoye, Gouiri. All.: Galtier. Reims (3-5-2): Rajkovic; Abdelhamid, Faes, Gravillon; Konan, Cafaro (60' Kebbal), Munetsi, Chavalerin, Foket; Sierhuis (60' Ekitike), Mbuku (71' Berisha). All.: Oscar Garcia. Pomeriggio amaro per l’ambizioso Nizza di Galtier. Alla prima in casa contro il Reims, i rossoneri non sono andati oltre il pari nonostante un approccio propositivo e offensivo. Alla squadra dell'allenatore che ha vinto l'ultimo campionato alla guida del Lille (che ha schierato l’ex Roma Kluivert dal primo minuto), è mancata solo la fase realizzativa. Il Reims da parte sua ha mostrato ottima solidità nel reparto difensivo, riuscendo a resistere alle offensive dei padroni di casa.

BORDEAUX-CLERMONT FOOT 0-2 82' Bayo, 90' Dossou Bordeaux (4-2-3-1): Costil; Kwateng, Mexer, Koscielny, Benito (62' Medioub); Sissokho, Basic (81' Zerkane); Oudin, Adli (46' Otavio), Kalu (72' Traorè); Briand (63' Mara). All.: Petkovic. Clermont Foot (4-2-3-1): Desmas; N’Simba, Ogier, Hountoundji, Zedadka; Abdul Samed, Gastien; Allevinah (78' Rashani), Berthomier (70' Iglesias), Dossou; Bayo (87' Tell). All.: Gastien. Male la prima di Petkovic a Bordeaux. Alla prima di campionato, gli uomini dell’allenatore ex Lazio perdono contro il neopromosso Clermont, che alla prima partita ufficiale in Ligue 1 nella sua storia, si è regalato una serata storica: decisive le reti di Mohamed Bayo (capocannoniere dell'ultima edizione della Ligue 2) e di Jodel Dossou in contropiede a tempo quasi scaduto.

STRASBURGO-ANGERS 0-2 57' Traore, 81' Bahoken Strasburgo (4-4-2): Sels; Fila (75' Chahiri), Sissoko, Djiku, Caci; Waris, Bellegarde (84' Aholou), Lienard, Thomasson; Diallo (61' Gameiro), Ajorque. All.: Stéphane. Angers (3-4-1-2): Bernardoni; Thomas, Traore, Manceau; Doumbia (78' Pereira-Lage), Taibi (78' Bobichon), Mangani, Cabot; Boufal (68' Bahoken); Ali-Cho (88' Thioub); Fulgini (88' Casimir Ninga). All.: Baticle. Vince l’Angers sul campo dello Strasburgo. Gli ospiti sbancano lo Stade de la Meineau. Decidono l’incontro due reti segnate nel secondo tempo: a sbloccare l’incontro è stato l’esperto difensore Ismael Traoré di testa su calcio d’angolo. Sul finale di gara poi ci ha pensato Bahoken (ex di turno) a portare il risultato sul definitivo 0-2.