Il difensore spagnolo sarà a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. Non ci sarà contro lo Strasburgo (sabato 14 agosto alle 21, diretta su Sky Sport Football) alla pari di Bernat e Gueye. Da valutare la convocazione dei sudamericani e Verratti, mentre su Messi Pochettino spiega: "La cosa più importante è che si senta bene e quando sarà nelle condizioni migliori potrà debuttare" IL BENVENUTO DI RAMOS A MESSI: "CHI L'AVREBBE MAI DETTO?"

Tempo di prepartita per il PSG, pronto per la seconda giornata di Ligue 1. Sabato 14 agosto alle 21 i parigini ospiteranno al Parco dei Principi lo Strasburgo (diretta su Sky Sport Football) dopo la vittoria all'esordio sul campo del Troyes. In attesa di definire il momento dell'esordio di Leo Messi ("La cosa più importante è che si senta bene e quando sarà nelle condizioni migliori potrà debuttare" ha risposto Mauricio Pochettino in conferenza stampa) il club ha fatto chiarezza sulle condizioni dei giocatori infortunati o reduci da stop. La certezza è l'assenza di Sergio Ramos: l'ex capitano del Real Madrid, come spiega la nota diffusa dal PSG, "sta riprendendo gradualmente gli allenamenti". Il suo ritorno in campo è prevista a metà settembre, dopo la sosta per le Nazionali.

Gli altri assenti nel PSG vedi anche Messi, il primo allenamento al PSG Pochettino dovrà aspettare più o meno un mese allora per avere a disposizione Ramos a pieno regime. Tempi di recupero simili per Colin Dagba. La buona notizia in difesa è il ritorno agli allenamenti con il gruppo del terzino spagnolo Juan Bernat. Altre assenze sicure nella sfida contro lo Strasburgo saranno quelle di Idrissa Gueye, che si è negativizzato dal Covid-19 e tornerà in campo la prossima settimana, Alexandre Letellier, alle prese con il recupero da un infortunio agli adduttori, e Teddy Alloh, che ripreso a correre dopo lo stop per un problema all'anca.