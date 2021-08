L'allenatore del PSG in conferenza stampa parla anche del futuro dell'attaccante francese: "Kylian è un nostro giocatore e resterà con noi. Lo ha detto anche il nostro presidente. Icardi? Non ci sono elementi che mi fanno pensare a una sua partenza a breve termine". E sull'impatto di Messi: "Energia positiva, ora abbiamo tante stelle e dobbiamo diventare una squadra" CALCIOMERCATO: TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Al termine della settimana dell'arrivo in Ligue 1 di Leo Messi, il Paris Saint-Germain torna a concentrarsi sul campo e sulla seconda giornata di campionato. Sabato 14 agosto alle 21 al Parco dei Principi arriva lo Strasburgo (diretta su Sky Sport Football) e l'allenatore dei parigini Mauricio Pochettino ha presentato la partita in conferenza stampa. A tenere banco, però, è il calciomercato. Che coincide con il futuro di Kylian Mbappé: "Mbappé è un nostro giocatore e continuerà a giocare con noi - assicura Pochettino - lo ha già detto il nostro presidente e conta solo questo". Inevitabile toccare anche l'argomento Messi: "Il suo arrivo ha portato energia positiva nello spogliatoio - assicura Pochettino - tutti vogliono allenare grandi giocatori. Abbiamo le stesse sensazioni che stanno provando i tifosi, è bello avere una rosa di giocatori così forti per aumentare la competizione interna e decidere al meglio".

"Ora dobbiamo diventare una squadra" approfondimento Psg, con Messi è una top 11 da 160 mln di ingaggi L'allenatore del PSG si è concentrato anche sull'operato della dirigenza nell'operazione Messi: "Tutto ha avuto inizio con il comunicato del Barcellona, che notificava l'addio - spiega - voglio sottolineare il lavoro del club, del presidente e del direttore sportivo, che in pochi giorni hanno fatto un'operazione di questo calibro e l'hanno resa possibile. Sono quelle cose che hanno un valore enorme. La società ha fatto un lavoro incredibile". L'arrivo di Messi non significa maggiore pressione, spiega Pochettino: "Non sento né più né meno responsabilità che in altri progetti che ho affrontato in carriera - le sue parole - qui la responsabilità è vincere sempre, se non lo fai sei nei guai. Ci stiamo divertendo, non abbiamo ancora una squadra, abbiamo tante stelle che brillano da sole e la nostra sfida è fare in modo che si comportino da gruppo".

"Ramos-Messi? Due fratelli con la stessa maglia" approfondimento Compagni di Messi e CR7: ora anche Hakimi e Ramos Grande curiosità anche per la coesistenza di Sergio Ramos e Messi nello stesso spogliatoio. Ieri capitani di Real Madrid e Barcellona, oggi compagni di squadra: "Leo ha avuto un grande feeling con tutti e siamo contenti dell'accoglienza che ha avuto. Ramos e Messi saranno come due fratelli con la maglia del PSG" spiega Pochettino. Che del fuoriclasse argentino spiega: "Per ora ha fatto due allenamenti, andiamo per gradi. La priorità è che si senta bene, quando sarà nelle migliori condizioni potrà esordire"

"Icardi? Al momento non penso a suo addio" Contro lo Strasburgo il PSG giocherà in uno stadio a capienza completa (47.900 spettatori) come non accadeva da febbraio del 2020. Altro nome legato alle trattative in uscita in attacco è quello di Mauro Icardi: "Sarà ceduto? Mauro è un giocatore importante, si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza". Pochi dubbi anche sul possibile dualismo Navas-Donnarumma tra i pali: "Per il momento siamo tranquilli. Ci sono molte cose che dobbiamo risolvere prima. Tutto questo arriverà con il tempo"

