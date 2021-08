Ramos e Messi insieme: "Chi l'avrebbe mai detto?"

44 volte avversari

La storia da avversari di Messi e Sergio Ramos ha radici profonde che si intrecciano con la rivalità tra Barcellona e Real Madrid. Per ben 42 volte il difensore spagnolo e l'attaccante argentino si sono ritrovati contro nel Clasico. Tanti gol per Messi, qualche rete e qualche cartellino rosso per Ramos. Non solo club, perché i due giocatori si sono affrontati in due circostanze anche in nazionale in due match amichevoli tra Spagna e Argentina. Sommati fanno 44 precedenti. Adesso, però, inizia un nuovo capitolo. Stavolta non da avversari, ma da alleati.