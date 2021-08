Presentazione in grande stile per Leo Messi e gli altri super acquisti del club parigino: Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum. "Non vedo l'ora di cominciare", le prime parole del campione argentino, che non sarà in campo nel debutto casalingo contro lo Strasburgo al "Parco dei Principi", tornato al 100% della capienza, con l'obbligo del green pass per l'accesso