Lione, sconfitta pesante contro l'Angers: 3-0

ANGERS - OL. LIONE 3-0

20' Boufal, 53' aut. Marcelo, 77' Ounahi

Angers (3-4-1-2): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas; Cabot, Mendy, Mangani (81' Capelle), Doumbia (86' Pereira Lage); Boufal (75' Ounahi); Fulgini (80' Ninga), Ali-Cho (74' Bahoken). All.: Baticle.

Ol. Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Marcelo, Lukeba (46' Diomande), Cornet; Paquetá (46' Caqueret), Guimarães (45' Thiago Mendes), Aouar; Toko Ekambi (82' Kadewere), Dembelé, Slimani (69' Henrique). All.: Bosz.

Inizio di campionato in salita per il Lione che, dopo aver pareggiato nella giornata inaugurale di Ligue 1, crolla contro l'Angers. Allo Stadio Jean Bouin ad avere la meglio sono i padroni di casa, che al 20' sbloccano il risultato con Boufal: il marocchino ex Southampton è bravo a sfruttare un'indecisione di Lopes su un cross dalla destra di Cabot per appoggiare il pallone in porta. Nel secondo tempo il copione non cambia, con il Lione che crea poco e i bianconeri che trovano il raddoppio grazie a un autogol di Marcelo. Al 65' la squadra di Bosz rimane in 10 per un fallo di Cornet, che prende il secondo cartellino giallo della sua partita dopo aver steso Ali-Cho. Al 77' arriva il terzo gol: Ounahi, entrato in campo da 2 minuti, fa tutto da solo e riesce a battere Lopes con un tiro da fuori area dopo un'azione personale