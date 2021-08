Psg, tutto pronto per l'esordio di Messi (su Sky)

Nella conferenza della vigilia, Pochettino l'aveva annunciato. Tra i 22 convocati per il match contro il Reims (in diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Football) c'è anche Leo Messi, pronto per giocare i primi minuti con i parigini. Oltre all'argentino, c'è anche Mbappé, al centro delle voci di mercato dopo l'offerta del Real Madrid

Leo Messi potrebbe fare oggi il suo debutto con la maglia del Paris Saint Germain. Come aveva anticipato Pochettino nella consueta conferenza della vigilia, l'attaccante argentino, infatti, è stato convocato per la prima volta da Pochettino per il match di campionato contro il Reims, in programma alle ore 20.45. Un esordio probabile per Messi, o dal 1' o nella ripresa, che potrebbe formare per la prima volta un attacco stellare insieme a Neymar e Mbappé. Tra i convocati c'è anche il francese, nonostante l'intrigo che lo vede al centro del mercato dopo l'offerta da 170 milioni, più 10 di bonus, presentata dal Real Madrid. Nella lista dei 22 c'è anche Gigio Donnarumma e un altro portiere italiano. Si tratta di Denis Franchi, classe 2002 nato a San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone, approdato a Parigi nell'estate 2019 dopo aver giocato nel settore giovanile dell'Udinese e al Prata Falchi, club di promozione friulana.