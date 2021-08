Prima convocazione per Leo Messi con il Psg in vista della gara contro il Reims, ma a tenere banco è sempre la situazione legata al futuro di Mbappé, corteggiato dal Real Madrid. Il francese è stato convocato e Pochettino ha chiarito la questione: "La posizione del club è chiara, il giocatore si è allenato bene e verrà con noi. Non mi ha mai detto che vuole andare via"

L'attesa per il debutto di Lionel Messi è tanta, ma i fari in casa Psg non sono soltanto puntati sulla prima partita del campione argentino, inserito nell'elenco dei convocati in vista della prossima gara di Ligue 1 contro il Reims in programma domenica 29 agosto alle 20:45 ( diretta su Sky Sport Football ). L'attenzione massima è rivolta su Kylian Mbappé e sul suo futuro: il Real Madrid ha presentato un'offerta di 170 milioni più 10 di bonus , ma la proposta non è stata ancora ritenuta sufficiente dal Paris Saint-Germain. Che anche nella prossima partita, a questo punto, conterà ancora sul talento francese.

"Mbappé convocato, la posizione del Psg è chiara"

CALCIOMERCATO

Mbappè, il Real sale a 170 mln: il Psg dice no

A confermarlo è stato Mauricio Pochettino, che ha chiarito la questione in conferenza stampa: "Mbappé sarà convocato - ha detto l'allenatore del Psg -, insieme a lui anche Messi e Neymar. Poi vedremo chi giocherà dal primo minuto". E dopo le parole del ds Leonardo, che nelle ultime ore aveva spiegato come l'offerta del Psg non fosse ancora sufficiente, anche Pochettino è tornato sulla volontà del club, prima di svelare: "La posizione del Psg in questo senso è precisa e le comunicazioni del presidente e del direttore sportivo sono state chiare". Infine chiosa sul momento attraversato dallo stesso Mbappé: "Si sta allenando bene, come è solito fare, e sta preparando la partita di domani. A me Kylian non ha mai detto che vuole andare via".