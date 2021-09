Se c'è un'operazione che ha rotto gli equilibri del calcio mondiale, quella è il trasferimento di Neymar Jr. dal Psg al Barcellona. Era il 3 agosto 2017 quando il club parigino ufficializzò l'acquisto del brasiliano, pagando i 222 milioni di euro della clausola rescissoria. Le cifre, tuttavia, si alzano notevolmente considerando anche il contratto firmato da Neymar. Come svelato dal quotidiano spagnolo El Mundo, l'operazione totale, tra cartellino e ingaggio, si attesta quasi a 500 milioni di euro, per l'esattezza 489.228.117 euro.

Il contratto firmato da Neymar con il Psg è il secondo più ricco nella storia del calcio mondiale, dietro soltanto all'ultimo rinnovo di Leo Messi con il Barcellona. Il brasiliano percepisce 43.334.400 euro lordi all'anno , con un pagamento mensile di 3.611.200 euro al mese. Circa 30 milioni netti all'anno, con il Psg che si fa carico di ogni contingenza fiscale e legale. Tra i bonus di Neymar c'è anche un "premio fedeltà": 50.556.117 euro per la permanenza fino al 30 giugno 2023. Una data che verrà superata visto che il brasiliano ha rinnovato fino al 2025 a cifre simili.

Diritti e doveri

Non solo cifre perché le diciannove pagine del contratto di Neymar sono fitte di postille, obblighi, diritti e allegati vari. La Qatar Sports Investments, proprietaria del Psg, si riserva lo sfruttamento "di tutti i diritti di immagine del calciatore: audio, video, telefono, poster, striscioni, tessuti per la casa o articoli da spiaggia". Tra i doveri di Neymar, invece, il principale riguarda le tasse, tutte da pagare in Francia.