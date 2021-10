10/10 ©Getty

Solo 5 punti nelle prime 11 giornate di Ligue 1 per la squadra di Puel, ultima in classifica. Lo stesso allenatore, alla vigilia del match, era stato minacciato con uno striscione ("Hai 24 ore per dimetterti"). Non è mancato tuttavia il carattere ai Verts, sotto 2-0 con l'Angers ma in grado di pareggiare nella ripresa grazie alle reti di Khazri al 61' e Nade al 94'