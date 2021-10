Si torna in campo, quello neutro di Troyes, dopo l'incidenti e la sospensione della partita dello scorso 22 agosto. Oggi i tifosi non ci saranno e ci si gioca il secondo posto in Ligue 1: una sola vittoria nelle ultime cinque per l'OM, Nizza esaltato dalla rimonta pazzesca contro il Lione. Stasera diretta Sky Sport Football (203) alle 21

A Troyes per il secondo posto, a Troyes per cancellare tutto quello che è accaduto con gli incidenti che avevano portato all'interruzione di Nizza - Marsiglia , sospesa a 15 minuti dalla fine sul punteggio di 1-0. La partita il Nizza non l’ha persa a tavolino e si rigioca stasera , in campo neutro e senza pubblico. Era il 22 agosto, terza giornata di Ligue 1, all’Allianz Riviera si era giocato.. almeno fino al Minuto 74, il Nizza era avanti 1-0 quando con Payet pronto a battere un calcio d’angolo la situazione è esplosa.

Il derby è molto sentito così come, per il Marsiglia, le clasique contro il Paris. Anche lì i problemi con i tifosi non sono mancati. Oggi i tifosi non ci saranno e ci si gioca il secondo posto in Ligue 1. Ci arriva con una sola vittoria nelle ultime cinque per l'OM e con la voglia di riprendere la corsa.



Di fronte Sampaoli si troverà un super Nizza: rimonta pazzesca contro il Lione, sotto 2-0 Galtier è riuscito con i cambi a ribaltare tutto: è finita 3-2 per il Nizza. Con un gol a tempo praticamente scaduto di un ragazzino che con quella maglia addosso ci è cresciuto: Evann Guessand. C’è tutto per far sì che sia una partita spettacolare. Vi aspettiamo, alle 21 a Troyes.