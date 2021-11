Match interrotto dopo pochi minuti di gioco dopo il lancio di oggetti in campo verso Payet mentre stava per battere un corner. Il francese ha segnalato il tutto all'arbitro ma, quando ha riprovato a calciare, una bottiglietta piena d'acqua lo ha colpito al volto. L'arbitro ha sospeso il match, la Prefettura ha provato a far ripartire l'incontro ma il Marsiglia non è mai tornato in campo. Alla fine l'annuncio sui social del Lione: "Non si riprenderà, partita rinviata"

