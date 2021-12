Mbappé: "Donnarumma e Verratti sono incredibili"

Il francese ai microfoni di Sky Sport dopo il premio ricevuto ai Globe Soccer Awards: "È stata una grandissima stagione, nel 2022 sogno di vincere Mondiali e Champions. Verratti miglior centrocampista al mondo, Donnarumma è il futuro in porta" GLOBE SOCCER AWARDS 2021, TUTTI I VINCITORI Condividi

Vincere, ma non accontentarsi mai. È la filosofia di Kylian Mbappé, premiato ai Globe Soccer Awards 2021 come giocatore dell'anno. "Sono orgoglioso di essere qui con tanti grandi giocatori - ammette l'attaccante del Psg a Sky Sport - Mi rendo conto di essere uno di loro adesso. È stata una grande stagione, ma spero di fare meglio l'anno prossimo". Parlando di quanto fatto nell'anno solare, Mbappé si è soffermato sui ricordi più belli: "Penso alle ottime partite in Champions, la vittoria della Nations League con la Francia e il titolo di capocannoniere in Ligue 1 e in Nations. Ci sono state tante cose belle, altre un po' meno. Questo, però, è il calcio che ti spinge a migliorarti. È stata una grandissima stagione, questo premio significa molto e devo fare meglio".

"Nel 2022 voglio Mondiale e Champions" leggi anche Globe Soccer, dominio Italia. Mbappé il migliore L'attaccante francese ha parlato anche di Donnarumma e Verratti, elogiando le loro qualità: "Sono incredibili, importanti per noi - ammette Mbappé dopo un siparietto in italiano - Verratti è da tanti anni a Parigi: si tratta di un giocatore chiave, il miglior centrocampista al mondo. Donnarumma è il portiere del futuro, è un piacere averlo con noi". I due italiani saranno due giocatori chiave anche nella sfida contro il Real Madrid in Champions League: "Immagino la vittoria del Psg, sarà una grande partita - ammette - Sogno del 2022? Voglio vincere il Mondiale e la Champions".