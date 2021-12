Paris FC e Lione escluse dalla Coppa di Francia

Paris FC e Lione sono state escluse dalla Coppa di Francia . Pugno duro della Commissione Disciplinare della Federcalcio francese che ha punito entrambi i club dopo gli scontri tra le due tifoserie dello scorso 17 dicembre. Il match, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia, venne sospeso sul punteggio 1-1 a causa degli incidenti: lancio di fumogeni, colluttazioni e invasione di campo di alcuni tifosi. La FFF ha così punito entrambe le squadre con la sconfitta a tavolino in quanto ritenute " responsabili degli incidenti avvenuti durante la partita ". Paris FC e Lione, dunque, sono fuori dalla coppa. Il Nizza , che avrebbe dovuto giocare contro la vincente di questo match, avanza automaticamente agli ottavi di finale.

Le altre sanzioni

coppa francia

Incidenti in Paris-Lione, partita sospesa

La Commissione Disciplinare della FFF ha punito i due club non solo con l'esclusione dal torneo. Il Paris FC ha ricevuto un'ammenda di 10.000 euro e dovrà giocare cinque partite a porte chiuse. Ammenda da 52mila euro, invece, per il Lione che dovrà risarcire anche le spese per i danni allo stadio Charlety e non avrà con sé i propri tifosi in trasferta per il resto della stagione. L'OL, inoltre, è stato punito dalla Commissione con l'esclusione con la condizionale dalla Coppa di Francia 2022-2023. Una condizionale legata a nuovi, eventuali, atti di violenza dei tifosi del Lione nel corso della stagione.