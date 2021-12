12/12 ©Getty

Mentre nel primo big match di Ligue 1 di agosto, il derby tra Nizza e Marsiglia, si era assistito all'invasione di campo. Un caos totale che portò alla sospensione del match per oltre un'ora e poi al rinvio. E anche Lens-Lille di settembre venne sospesa per più di 40' per un'invasione di campo dei tifosi

IL CAOS IN NIZZA MARSIGLIA