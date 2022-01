Messi ha il Covid, è uno dei 4 positivi del Psg

Oltre alla Pulce positivi anche Bernat, Sergio Rico e Bitumazala. Pochettino: "Fin quando Messi non sarà negativo al tampone non potrà tornare in Francia. Da due anni ci confrontiamo con il Covid, ma tante cose sono ancora da scoprire"

Lionel Messi e altri tre giocatori del Paris Saint Germain sono risultati positivi al Covid-19. A darne notizia è stato il club parigino, alla vigilia della trasferta di Coppa di Francia contro il Vannes. Oltre a Messi, sono risultati positivi anche Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala . "Tutti i giocatori sono in isolamento e sono soggetti all'apposito protocollo sanitario" scrive il Psg in una nota. L'assenza della Pulce è un'ulteriore tegola per Pochettino che deve già fare a meno per infortunio di Neymar . Il brasiliano proseguirà il lavoro in patria fino al 9 gennaio: il ritorno agli allenamenti è previsto tra tre settimane.

Pochettino: "Messi positivo in Argentina"

Della positività di Messi ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Psg Mauricio Pochettino: "Messi è in contatto costante con il nostro staff medico e quando sarà negativo al tampone potrà tornare dall'Argentina in Francia - spiega - In questo momento non sappiamo di più. Ormai siamo abituati, sono quasi 2 anni che conviviamo con il Covid-19 e credo che tutti sappiamo come dobbiamo comportarci per cercare di evitare i contagi. È vero che da due anni ci confrontiamo con il Covid, ma è anche vero che tante cose sono ancora da scoprire".