Donnarumma positivo al Covid: è già in isolamento

Anche Gigio Donnarumma è positivo al Covid. Il portiere italiano, che nella serata di lunedì 3 gennaio era regolarmente sceso in campo in Coppa di Francia contro il Vannes, è già stato posto in isolamento nel rispetto del protocollo previsto. È risultato positivo a un test effettuato il giorno seguente alla partita e sarà quindi costretto a saltare i prossimi impegni, a partire dalla gara di campionato del 9 gennaio contro il Lione. Ad annunciarlo è stato lo stesso PSG con questo comunicato: "Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario previsto", si legge sul profilo Twitter del club francese.