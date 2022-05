Una strana (e forse rumorosa) storia di spogliatoio al Lione, risolta alla fine con un tweet. Dopo la "rivelazione" della stampa francese e la smentita, è andato in scena un simpatico siparietto social tra l'ex difensore del Lione e il direttore sportivo del club. Juninho Pernambucano era stato indicato come uno di quelli che, più di altri,, non non aveva gradito il presunto atteggiamento di Marcelo Guedes...