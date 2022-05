Nuovo riconoscimento individuale per Gigio Donnarumma. Il numero uno del Paris Saint Germain è stato eletto miglior portiere della Ligue 1 2021-2022. Un premio consegnato all'estremo difensore nella serata degli UNFP Awards, premi annuali assegnati dall'Assocalciatori francese. "Ho giocato la metà delle partite, significa che ho lavorato bene e giocato degli ottimi match - ha detto Donnarumma a margine dell'evento - Sono felice di ricevere questo premio al mio primo anno al Paris Saint Germain". Il portiere ha poi ripercorso la stagione del Psg, inevitabilmente segnata dall'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid: "Abbiamo fatto un'ottima stagione in Ligue 1 e abbiamo giocato delle ottime partite anche in Champions - spiega - Tuttavia un'azione sbagliata ci ha fatto crollare in un match che abbiamo dominato a lungo. Non cerco alibi, potevamo fare meglio. Con la forza e la mentalità che abbiamo, però, il prossimo anno riusciremo a portare a casa tanti trofei".