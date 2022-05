Dalla Francia: "Psg sceglie Donnarumma, out Navas"

Secondo il quotidiano L'Equipe, il club ha scelto Donnarumma come numero uno per la prossima stagione. Keylor Navas lascerà Parigi così come i tre portieri attualmente in prestito: Sergio Rico, Alphonse Areola e Marcin Bulka

Avanti con Donnarumma, addio Keylor Navas. Sembra questa la scelta presa dal Paris Saint Germain per risolvere il dualismo tra i pali in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club francese avrebbe scelto il portiere italiano come unico numero uno. Una risposta forte del Paris dopo la richiesta di una presa di posizione da parte di Donnarumma: "Non ci dovrebbe essere un'alternanza anche l'anno prossimo tra me Keylor Navas - aveva detto all'agenzia France Press - Il club deve fare delle scelte". "Il Psg valuterà cosa sia più opportuno e prenderà le decisioni" la risposta dell'allenatore dei parigini, Mauricio Pochettino, in conferenza stampa. Per mettere ordine tra i suoi numerosi portieri, il Paris Saint Germain ha scelto di separarsi da Keylor Navas e dai tre estremi difensori attualmente in prestito: Sergio Rico (oggi al Maiorca), Alphonse Areola (impegnato in Premier League con il West Ham) e Marcin Bulka (in prestito al Nizza). Il vero numero uno, quindi, sarà Donnarumma.