Anche in Ligue 1 manca l'ultima giornata, ma il più importante campionato francese è ormai chiuso da tempo con il Paris Saint-Germain che ha già vinto il suo decimo titolo, l'ottavo negli ultimi dieci anni. Kylian Mbappé ha contribuito a questo successo con ben 25 gol, che gli sono valsi anche il premio di miglior calciatore del torneo (vinto per la terza volta in carriera). E nella notte della premiazione, l'attaccante francese ha parlato del suo futuro: "Tre anni fa ho commesso l'errore di monopolizzare questa cerimonia, ora voglio godermela e non cercare la gloria. Questo non è né il luogo né il tempo per parlare del mio futuro. La mia decisione, però, è stata quasi presa e saprete tutti molto presto quello che accadrà. L'annuncerò prossimamente, prima del ritiro con la Francia". La Nazionale di Deschamps si ritroverà il 28 maggio, entro quella data Mbappé chiarirà tutto sul suo futuro.