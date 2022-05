Nuovi episodi vergognosi in Ligue 1. Dopo la retrocessione, i tifosi del Saint-Etienne hanno invaso il terreno di gioco, lanciando fumogeni contro i giocatori e rincorrendoli. Spareggio vinto dall'Auxerre ai calci di rigore Condividi

Altri gravi episodi registrati in Ligue 1: al termine dello spareggio salvezza/promozione tra Saint-Etienne e Auxerre. I tifosi del Saint-Etienne hanno invaso il terreno di gioco ed è scoppiato il finimondo allo stade Guichard. Lanci di fumogeni verso giocatori e dirigenti, che sono stati rincorsi fino negli spogliatoi in una vera e propria caccia all'uomo. La gara era finita 4-5 (1-1 il risultato nei 120 minuti, ndr) per l'Auxerre, che viene promosso dopo 10 anni.

Saint-Etienne retrocesso: invasione e disordini leggi anche Tutti i verdetti dei campionati in Europa Il Saint-Etienne, al termine di una stagione disastrosa, perde lo spareggio e viene retrocesso. Torna così in Ligue 2 dopo 18 anni. Dopo la vittoria dell'Auxerre ai calci di rigore, sono scoppiati disordini allo Stade Guichard. I tifosi dell'ASSE hanno invaso in massa il terreno di gioco, facendo una 'caccia all'uomo' nei confronti di giocatori e dirigenti. Sono stati anche lanciati dei fumogeni in direzione dei giocatori, costringendoli a rintanarsi negli spogliatoi.

Auxerre promosso in Ligue 1 Dopo l'1-1 della gara d'andata, allo Stade Geoffroy-Guichard si è giocata la gara di ritorno per lo spareggio salvezza/promozione in Ligue 1. Gara bloccata per la prima frazione di gioco: si va all'intervallo sul punteggio di 0-0. Nella ripresa parte forte l'Auxerre che trova la rete del vantaggio con Hamza Sakhi. Il Saint-Etienne, però, trova la rete del pareggio con Mahdi Camara. Identico punteggio dell'andata e gara che si protrae ai supplementari, senza che ci sia un vincitore. Ai calci di rigore, è decisivo l'errore di Ryad Boudebouz che condanna il Saint-Etienne - in Ligue 2 dopo 18 anni - e fa partire la festa dell'Auxerre, promosso dopo dieci anni il Ligue 1.

