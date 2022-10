In un'intervista a Canal+ con Olivier Dacourt, l'attaccante del Milan ha lanciato la sua ultima provocazione: "La Francia ha bisogno di me, ma io non ho bisogno della Francia. Da quando ho lasciato la Ligue 1 non c'è niente di interessante"

"Avere Messi, Mbappé e Neymar non basta alla Ligue 1 perché non c'è più Dio". Non usa giri di parole Zlatan Ibrahimovic che lancia la sua ultima provocazione in una lunga intervista concessa a Canal+ con Olivier Dacourt, ex centrocampista di Roma e Inter. L'attaccante rossonero, che per quattro anni ha indossato la maglia del Paris Saint Germain, ha parlato del livello attuale della Ligue 1, chiamando in causa gli attaccanti del club parigino: "Da quando ho lasciato la Francia non c'è più niente di interessante di cui parlare - spiega Ibra - La Francia ha bisogno di me, ma io non ho bisogno della Francia. Pur avendo Messi, Mbappé e Neymar non basta perché non c'è più Dio".