Calcio francese in lutto per l'improvvisa scomparsa all'età di 42 anni dell'arbitro Johan Hamel, stroncato da un ictus durante un allenamento. Lo ricorda con un commosso comunicato la Federazione francese (FFF). Arbitro di Ligue 1 dal 2015 (135 le sfide dirette in carriera nel massimo campionato), Hamel domenica scorsa era stato assistente al Var nella sfida vinta dal Psg contro l'Auxerre.