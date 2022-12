Eliminato nella fase a gironi in Qatar col suo Galles, l'ex centrocampista della Juventus è diventato un caso al Nizza. A distanza di un mese dall'ultima partita in Nazionale, infatti, Ramsey non ha ancora fatto rientro al club francese. L'allenatore Faivre parla di un'enorme delusione per il gallese: "Difficile per lui digerire il Mondiale"

Per alcuni un intrigo, per altri un mistero. Sicuramente è un caso quello che coinvolge Aaron Ramsey, 32 anni appena compiuti, ex centrocampista della Juventus in forza al Nizza dallo scorso agosto dove era arrivato a parametro zero. Il bilancio in stagione del gallese recita 16 presenze complessive con un gol e un assist, bottino non esaltante per un giocatore dal futuro indecifrabile. Il motivo? Dopo aver giocato da titolare il Mondiale con il Galles, spedizione interrotta nella fase a gironi con l'ultimo posto nel gruppo B (solo un punto alle spalle di Inghilterra, Stati Uniti e Iran), Ramsey non ha ancora fatto ritorno in Costa Azzurra nel club pronto a ripartire in Ligue 1. In agenda la sfida del 29 dicembre contro il Lens, esattamente un mese dopo l'ultima partita giocata dal gallese in Qatar (0-3 contro l'Inghilterra).