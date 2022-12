Dopo la pausa per il Mondiale, anche la Ligue 1 è pronta a tornare in campo. Tra il 28 e il 29 dicembre saranno 7 i match da seguire, tutti in diretta, in onda su Sky e in streaming su NOW. Si riparte con il PSG in testa alla classifica, seguito da Lens, Rennes e Olympique Marsiglia. Nelle retrovie, Angers, Strasburgo, Ajaccio e Auxerre sono a caccia di punti per risollevare la propria classifica.