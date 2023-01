Non ci sarà alcuna passerella né alcun tributo per Leo Messi al suo ritorno da campione del mondo al Parco dei Principi. Il Psg, secondo quanto riportato dalla stampa francese, non ha intenzione di omaggiare l’argentino prima del match contro l’Angers in Ligue1 previsto questa sera alle 21 su Sky Sport

Nessun tributo al campione del mondo Leo Messi nel suo ritorno al Parco dei Principi in Ligue1. Secondo quanto riporta Le Parisien, infatti, il Psg non ha previsto nessuna passerella per il fuoriclasse argentino che in Qatar ha vinto da grandissimo protagonista il titolo in finale proprio contro la Francia.