Domani, mercoledì 11 gennaio, nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero, con la Ligue 1 francese, da seguire in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW. Turno infrasettimanale nel campionato transalpino, con le gare valide per la 18ma giornata e due partite in onda. Alle ore 19 in campo Nantes e Olympique Lione: la squadra allenata da Kombouaré è a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalle zone calde, mentre il Lione cerca una vittoria per avvicinarsi alla zona europea. Alle 21, la sfida tra la capolista Paris Saint Germain e il fanalino di coda Angers. Dopo la sconfitta sul campo del Lens, che ha riparto il campionato, la squadra di Galtier è chiamata a reagire.