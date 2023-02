Messi amarcord: indossa la 10 in Coppa di Francia

È successo di nuovo: Lionel Messi ha potuto giocare con il numero di maglia che ha definito la sua carriera . Mercoledì 8 febbraio nell'ottavo di finale di Coppa di Francia con il Marsiglia (finito con una sconfitta di 2-1 per i parigini), la Pulce è tornato a indossare la 10 grazie al regolamento della Coppa di Francia, che prevede che i titolari debbano utilizzare i numeri dall'1 fino all'11 (e dal 12 al 20 per le riserve) fino agli ottavi di finale, e al gesto di Neymar che gli ha ceduto il numero .

Un numero... sfortunato

L'argentino e la 10 sono un binomio che abbiamo imparato ad amare (e a temere) col tempo: i trofei, i gol e i Palloni d'Oro hanno definito un'epoca del calcio. Solamente in due occasioni questa combinazione è stata riproposta a Parigi e entrambe le volte in Coppa di Francia dove il risultato ha tradito le aspettative: 2 partite, 2 sconfitte con 0 gol e 0 assist contro Nizza (lo scorso anno, sconfitti ai rigori) e Marsiglia. Magari in Francia il numero 10 non porta proprio fortuna a Messi...