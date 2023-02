Altro terribile infortunio per Neymar. Nel corso di Psg-Lille, il brasiliano ha messo male la caviglia destra in seguito a un contrasto di gioco ed è uscito in lacrime con l'ausilio della barella. Ora sarà sottoposto agli esami del caso per valutare l'entità del problema

GUARDA IL VIDEO DELL'INFORTUNIO DI NEYMAR